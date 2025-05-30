Масова сутичка з ТЦК сталася у Кам’янці-Подільському: 100 людей заблокували авто

Місце сутички між сотнею людей та працівниками ТЦК у Кам’янці-Подільському / © скриншот з відео

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У Кам’янці-Подільському 29 травня сталася масова сутичка між сотнею людей та працівниками ТЦК та СП. Людизаблокувала службове авто групи мобільного оповіщення та пошкодили його.

Про це повідомив Хмельницький обласний ТЦК та СП.

У військкоматі заявили про випадок грубого перешкоджання законній діяльності представників ЗСУ у Кам’янці-Подільському.

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«Група громадян чисельністю близько 100 осіб заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ«, — йдеться у заяві обласного ТЦК.

На місце події прибули правоохоронці та представники військової служби правопорядку. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ввідбувається фіксація всіх фактів протиправної поведінки.

В Хмельницькому ТЦК наголосили, що такі дії під час дії правового режиму воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти основ національної безпеки України. Окрім того, за опір правоохороннцям та військовослужбовцям, хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов’язків передбачена кримінальна відповідальність.

«Закликаємо громадян до негайного припинення будь-яких протиправних дій, дотримання норм чинного законодавства України та збереження громадського порядку», — зазначили в ТЦК.

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Там додали, що ЗСУ діють виключно в межах своїх законних повноважень, і будь-які перешкоджання цьому не залишаться без належної правової оцінки.

У соцмережах поширюється відео з місця інциденту, на якому видно велику кількість людей, правоохоронців та карету «швидкої».

Дата публікації 08:18, 30.05.25 Кількість переглядів 54 У Кам’янці-Подільському 100 людей заблокували авто ТЦК

До слова, 5 лютого у Кам’янець-Подільському біля будівлі ТЦК пролунав вибух. Загинула людина, яка передавала речі військовому, ще четверо осіб отримали поранення.

Цей вибух біля будівлі ТЦК організували двоє російських агентів на замовлення ворога. Поліція та СБУ затримали їх.

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Після цього інциденту у ТЦК та СП Хмельницької області запровадили посилені заходи безпеки.