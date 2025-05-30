РФ атакувала обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі: що відомо

Рятувальники / © Associated Press

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Зранку 30 травня російська армія атакувала Запоріжжя. Через обстріл сталася атака на об’єкті інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Атака росіян спричинила пожежу на одному із об’єктів інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих”, - наголосив чиновник.

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Зауважимо, що зранку в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Сирени залунали о 06:45. Тривогу досі не скасовували. Практично відразу з сиренами пролунали вибухи. Влада інформувала про роботу сил ППО.

Нагадаємо, напередодні, 29 травня, росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області. Удосвіта ворог атакував село Верхня Терса, що в Пологівському районі. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову.

Влада заявила, що двоє людей загинули та троє поранені внаслідок ворожого удару по Верхній Терсі. У населеному пункті зруйновані та пошкоджені понад 50 будинків. Сталися відключення світла, але енергетикам вдалося повернути енергопостачання.

Дата публікації 19:43, 29.05.25 Кількість переглядів 41 Вибухи скрізь - від Сум до Херсона! Пекло і на фронті, і в мирних містах!