Армія РФ вже у новому регіоні: експерт оцінив загрози для глибини України

Армія РФ наступає в Сумській області / © ТСН

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На Сумщині через бойові дії та намагання армії РФ просунутись далі триває евакуація цивільного населення. Про це на офіційній сторінці в соцмережі повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Триває евакуація з прифронтових територій. Загалом із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, вивозять цивільне населення. За останні чотири дні евакуювали понад 500 людей», — повідомив очільник області.

Про складну ситуацію офіційно кажуть і прикордонники в коментарі для ТСН.ua.

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«Ситуацію на лінії фронту та ситуацію на всіх напрямках коментують органи військового управління, але щодо окремих ділянок Сумської області зазначу, що Росія продовжує використовувати тактику малих штурмових груп», — каже в коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Та продовжує: «Це стосується напрямку населених пунктів Басівка і Журавка, де вони найбільш активно проявляються. Але за останній час бачимо подальше розширення зони, території, де ці малі штурмові групи намагаються зайти. Це лівіше від Журавки, напрямок населених пунктів Веселівка та Володимирівка».

За даними Держприкордонслужби, армія РФ продовжує щоденно направляти такі групи на територію України, фактично не рахуючись з втратами.

«Щоденно сили оборони України їх знищують, але одні вмирають, а інші йдуть далі за наказом російського командування», — каже Демченко.

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За його словами, Росія в Курській області накопичувала сили і продовжує їх тримати відтоді, як сили оборони України почали операцію в межах Курщини.

«Тому ці сили росіяни використовували для того, щоб атакувати сили оборони України тоді та продовжують це робити. І, власне, з числа цих сил вони використовують зараз малі штурмові групи, які починають намагатися переходити наш кордон», — каже спікер прикордонників.

Можливий головний задум армії РФ

Про ймовірний розвиток подій на Сумщині військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак каже, що не виключається намагання ворога якомога ближче просунутись до обласного центру.

«Я бачу таке, що росіяни, на жаль, будуть продовжувати наступ. Ні про яку буферну зону не йдеться, це вигадка. Прикриваються цим, а насправді наступають. Але достеменно ми не знаємо про їхні ресурси — кількість особового складу, техніки. Звісно, що такі маневри вони розглядають як і відволікання уваги», — не виключає Ступак.

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«Але наскільки глибоко вони зайдуть. Зараз триває евакуація сіл, наближених до прикордоння. Армія РФ збільшує свою присутність. На мою думку, один із загрозливих сценаріїв — підхід до міста Суми та початок обстрілів північних околиць артилерією, дронами. Те, чим вони полюбляють, щоб створити паніку, напругу. Думаю, такий план у них є», — каже Іван Ступак.

При цьому він вважає, що загрози просування загарбників у бік Києва немає.

«У них не вистачає для цього особового складу. Вони чудово розуміють, що навіть ті 60 тисяч, які у них є, теж несуть втрати. Думаю, що в напрямку Києва вони не розтягнуться. На Суми можуть спробувати. Звісно, ці маневри, просування на різних напрямках можуть бути відволіканням уваги», — не виключає аналітик.

Раніше повідомлялось про те, куди Путін спрямує літній наступ окупантів.

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