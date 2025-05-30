ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
470
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье: что известно

Информации о потерпевших или погибших нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели / © Associated Press

Утром 30 мая российская армия атаковала Запорожь. Из-за обстрела произошла атака на объекте инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Атака россиян привела к пожару на одном из объектов инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", - подчеркнул чиновник.

Заметим, что утром в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Сирены раздались в 06:45. Тревогу до сих пор не отменяли. Практически сразу с сиренами раздались взрывы. Власти информировали о работе сил ПВО.

Напомним, накануне, 29 мая, россияне ударили КАБами по Запорожской области. На рассвете враг атаковал село Верхняя Терса в Пологовском районе. По меньшей мере, пять авиабомб сбросили на частную застройку.

Власти заявили, что два человека погибли и трое ранены в результате вражеского удара по Верхней Терсе. В населенном пункте разрушены и повреждены более 50 домов. Произошли отключение света, но энергетикам удалось вернуть энергоснабжение.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie