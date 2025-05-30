РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье: что известно

Спасатели / © Associated Press

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Утром 30 мая российская армия атаковала Запорожь. Из-за обстрела произошла атака на объекте инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Атака россиян привела к пожару на одном из объектов инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", - подчеркнул чиновник.

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Заметим, что утром в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Сирены раздались в 06:45. Тревогу до сих пор не отменяли. Практически сразу с сиренами раздались взрывы. Власти информировали о работе сил ПВО.

Напомним, накануне, 29 мая, россияне ударили КАБами по Запорожской области. На рассвете враг атаковал село Верхняя Терса в Пологовском районе. По меньшей мере, пять авиабомб сбросили на частную застройку.

Власти заявили, что два человека погибли и трое ранены в результате вражеского удара по Верхней Терсе. В населенном пункте разрушены и повреждены более 50 домов. Произошли отключение света, но энергетикам удалось вернуть энергоснабжение.

Дата публикации 19:43, 29.05.25 Количество просмотров 41 Взрывы везде – от Сум до Херсона! Ад и на фронте, и в мирных городах!