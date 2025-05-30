Россия рассчиталась золотом за «Шахеды»

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Россия передала Ирану минимум 1,8 тонны золота на сумму около 104 миллионов долларов в качестве оплаты за боевые беспилотники Shahed-136. Согласно новому отчету аналитической группы C4ADS, расчет произвели с компанией Sahara Thunder, связываемой с военными структурами Ирана.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на обнародованные документы.

Беспилотники Shahed-136 собирали на территории особой экономической зоны Елабуга в Татарстане. Контракт между российской и иранской сторонами, как выяснили аналитики, был заключен 16 марта 2023 года. Соглашение предусматривало передачу 1788 кг золота по цене 58,32 доллара за грамм. Уже 5 апреля было заключено дополнительное соглашение на еще 2 067 кг золота, но данных по выполнению второй поставки пока нет.

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Отчеты появились благодаря утечке информации — в начале 2024 года хакерская группа Prana Network обнародовала 10 гигабайтов файлов Sahara Thunder. Компания уже находится под санкциями США.

По мнению экспертов C4ADS, оплата золотом позволила сторонам избежать использования долларов США, транзакции с которыми могли быть заблокированы санкционными механизмами Минфина США. Такой формат также обеспечил анонимность.

Кроме золота, Россия также рассчитывалась за «шахеды» в дирхамах — валюте Объединенных Арабских Эмиратов. Деньги поступали на счета в одном из банков Дубая. Для этих операций стороны активно пользовались зонами свободной торговли в ОАЭ.

В отчете говорится и о возможности использования криптовалюты в расчетах. Компания SAS, также под санкциями США, могла рассчитываться за услуги в криптовалюте Tether. Это подтверждают источники переписки, в частности, упоминание о визите самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Иран в марте 2023 года.

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Аналитики считают Sahara Thunder компанией-прикрытием для иранских военных структур. После введения американских санкций фирма объявила о ликвидации, однако аналитики предполагают, что на ее месте появится новое юридическое лицо с аналогичной функцией.

По данным отчета, маршрут поставки дронов пролегал через иранский порт Амирабад. Оттуда технику доставляли в русскую Махачкалу Каспийским морем.

Ранее сообщалось, что Россия оснастила свои беспилотники Shahed 90-килограммовыми боеголовками, что говорит об углублении сотрудничества с Ираном.

Мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вместе с агрессорской Россией в войне против Украины сотрудничают Китай, Северная Корея и Иран.

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