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Девам следует действовать рационально, а Весам не стоит отказываться от возможностей: гороскоп по картам Таро на 30 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 30 мая 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 мая 2025 г. рассказывает, что Тельцам стоит проявить характер, а Ракам нужно раскрыть душу шире.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 мая 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Тщательно работайте – и получите результат. В отношениях стоит доверять партнеру в сфере финансов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король мечей"
Необходимо проявить характер. В любви не стоит оскорблять друг друга. В рабочих делах проявите внутреннюю мощь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация окончится. В отношениях вы получите крепкий фундамент. А на работе следует начать новый проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте свою душу пошире. В любви окунитесь в эротические приключения. Разместите драйвовости на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В отношениях уравновешивайте ваши мысли и эмоции. А на работе действуйте критически по отношению к себе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Иерофант"
Пора стать ответственным за свою жизнь. В отношениях действуйте рационально. А на работе следует заняться юридическими вопросами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от новых возможностей. Отношения будут вас вдохновлять. А в движении по карьерной лестнице стоит поискать что-то новенькое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Нужно экономить. В отношениях не разбрасывайтесь деньгами. На работе наведите порядок в финансах.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Решите то, что связывает вас. Откройте глаза вашим отношениям. А на работе сражайтесь за свои идеи.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонию. Наслаждайтесь любовью. Предложите на работе новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева мечей"
Защищайте свои позиции. В отношениях не делайте больно второй половинке. В рабочих ситуациях проявите интеллектуальную составляющую.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вы двигаетесь в правильном направлении. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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