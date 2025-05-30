- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 465
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове ночью раздались взрывы — СМИ
регион атакуют БпЛА и ракеты
В Харькове в ночь на 30 мая раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Харькове был слышен взрыв», — сообщили корреспонденты Общественного.
Позже корреспонденты издания сообщили о новой серии взрывов в городе.
Перед взрывом в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА, а также баллистического вооружения.
Мониторинговые каналы сообщали о скоростной цели в области, прекратившей свое существование в пределах Чугуева.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 30 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в результате очередного обстрела российскими захватчиками Херсона погиб местный мирный житель.