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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Харькове ночью раздались взрывы — СМИ

регион атакуют БпЛА и ракеты

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Харькове

Взрывы раздались в Харькове / © Associated Press

В Харькове в ночь на 30 мая раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Харькове был слышен взрыв», — сообщили корреспонденты Общественного.

Позже корреспонденты издания сообщили о новой серии взрывов в городе.

Перед взрывом в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА, а также баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы сообщали о скоростной цели в области, прекратившей свое существование в пределах Чугуева.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 30 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в результате очередного обстрела российскими захватчиками Херсона погиб местный мирный житель.

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