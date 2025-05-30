В США апелляционный суд возобновил пошлины Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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В четверг, 29 мая, федеральный апелляционный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа продолжить взимать торговые пошлины, несмотря на предварительное судебное решение об их отмене.

Об этом сообщает Associated Press.

Суд удовлетворил чрезвычайное ходатайство администрации, разрешив временное сохранение пошлин. Как пояснили в решении, отмена мер могла бы нанести ущерб национальной безопасности США.

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«Остановка имеет решающее значение для национальной безопасности страны», — подчеркнули в решении суда.

Таким образом, постановление Федерального торгового суда, вынесенное днем ранее и направленное на отмену большинства торговых мер Трампа, приостановлено.

Ранее сообщалось, что Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов единогласно признал незаконными масштабные тарифы на импорт, введенные президентом Дональдом Трампом.

Позже мировые фондовые индексы и доллар существенно выросли после того, как федеральный суд США заблокировал попытку президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт.

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