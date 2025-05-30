У США апеляційний суд відновив мита Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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У четвер, 29 травня, федеральний апеляційний суд США тимчасово дозволив адміністрації Дональда Трампа продовжити стягувати торгові мита, попри попереднє судове рішення про їх скасування.

Про це повідомляє Associated Press.

Суд задовольнив надзвичайне клопотання адміністрації, дозволивши тимчасове збереження мит. Як пояснили у рішенні, скасування заходів могло б зашкодити національній безпеці США.

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«Зупинка має вирішальне значення для національної безпеки країни», — наголосили в рішенні суду.

Таким чином, постанова Федерального торгового суду, винесена днем раніше та спрямована на скасування більшості торгових заходів Трампа, наразі призупинена.

Раніше повідомлялося, що Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одностайно визнав незаконними масштабні тарифи на імпорт, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Пізніше світові фондові індекси та долар суттєво зросли після того, як федеральний суд США заблокував спробу президента США Дональда Трампа запровадити нові мита на імпорт.

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