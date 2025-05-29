Що сталося з ринком після блокування мит Трампа

Рішення суду CША спровокувало зростання на ринках / © Associated Press

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Світові фондові індекси та долар суттєво зросли після того, як федеральний суд США заблокував спробу президент США Дональда Трампа запровадити нові мита на імпорт.

Про це пише Reuters.

За даними журналістів, рішення суду спровокувало зростання на ринках: японський Nikkei піднявся на 1,7%, південнокорейський KOSPI — на 1,8%.

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Європейські ф’ючерси також додали близько 1%. Інвестори також раділи успішній звітності Nvidia, яка перевищила очікування від продажу та спрогнозувала сильні результати на наступний квартал.

Це дало поштовх технологічним акціям — Nasdaq виріс на 2%. На тлі цих подій долар зміцнився до 145,86 єн та 0,8327 франка, а євро просів до 1,1245 дол.

Підскочила і прибутковість десятирічних облігацій США — до 4,51%.

Що передувало

Міжнародний торговий суд США визнав незаконними та заблокував більшість глобальних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

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У межах судового процесу Трампа звинуватили в неправомірному використанні закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб обґрунтувати запровадження широких глобальних мит. Цей закон надає президентові США розширені повноваження у сфері фінансових транзакцій під час певних надзвичайних ситуацій, зазвичай — для запровадження санкцій.

Трамп посилався на торгові дефіцити США та наркоторгівлю на кордоні як національні надзвичайні ситуації, які, на його думку, дозволяли застосування цього закону. Судді зазначили, що під час слухань юристи Трампа заявляли, що метою мит було «тиснути» на інші країни задля укладення вигідніших угод.

Суд надав адміністрації Білого дому 10 днів на виконання рішення про скасування мит, але не вказав конкретних кроків, яких потрібно вжити.

Наказ стосується глобального фіксованого тарифу Трампа, підвищених ставок для Китаю та інших країн, а також повʼязаних із фентанілом мит для Китаю, Канади та Мексики. Водночас мита, запроваджені на підставі інших повноважень, не підпадають під це рішення — йдеться, наприклад, про мита на сталь, алюміній та автомобілі.

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Міністерство юстиції рішення оскаржує. Остаточне рішення має ухвалити Верховний суд США. Поки що ж нинішнє рішення суду нижчої інстанції остаточно блокує мита, якщо апеляційний суд не дозволить їхнє тимчасове поновлення на час розгляду справи.