Високий рівень холестерину може стати серйозною загрозою для здоров’я / © Pixabay

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Холестерин — це воскоподібний жир, який насправді відіграє низку важливих ролей в організмі, зокрема вироблення гормонів, вітаміну D і шлункового соку. Він також є невід’ємною частиною наших клітинних мембран. Насправді, ця поживна речовина настільки важлива, що організм виробляє більшу її частину (80%) внутрішньо. Це означає, що лише близько 20% холестерину, який міститься в нашому організмі, надходить з їжею.

Що їсти, якщо високий холестерин

Додавання невеликої кількості насіння чіа до страв — це простий спосіб збільшити споживання розчинної клітковини та корисних жирів.

Переваги вживання насіння чіа:

Містить рослинні жирні кислоти омега-3. Ще однією перевагою насіння чіа є його висока концентрація альфа-ліноленової кислоти. Дослідження показують, що вона може допомогти знизити рівень загального холестерину

Може допомогти зменшити запалення. Насіння чіа багате на поліфеноли — рослинні сполуки з антиоксидантною та протизапальною дією

Універсальне та економічне. Насіння чіа легко включити в здоровий раціон, і воно відносно недороге

Важливо: харчування для зниження холестерину не повинно містити червоного, жирного та переробленого м’яса, підсолоджених та солодких напоїв, жирних молочних продуктів та випічки з насиченими жирами та трансжирами (це торти та печиво). Необхідно відмовитися від вживання смажених продуктів, гідрогенізованих жирів (штучних транс-жирів, які присутні у кондитерських виробах промислового виробництва, напівфабрикатах та фаст-фуді) та насичених масел.

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Раніше ми писали про те, як різні види активності можуть позитивно вплинути на рівень холестерину.