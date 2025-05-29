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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
258
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2 хв

Як підвищити тестостерон у чоловіків

Як і для будь-якого гормону, рівень тестостерону повинен перебувати в межах норми.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тестостерон вважають гормоном, який відіграє роль у нарощуванні м’язової маси

Тестостерон вважають гормоном, який відіграє роль у нарощуванні м’язової маси / © Pixabay

Тестостерон є статевим гормоном, який грає вагому роль здоров’я чоловічого організму. Гормон забезпечує не тільки статевий потяг в чоловіків, а й підтримує м’язову масу, щільність кісток, і навіть бере участь в утворенні клітин крові.

Як правило, тестостерон знижується з настанням старіння, але такому результату можуть сприяти й інші фактори. Рівень тестостерону нижче 300 нанограмів/децилітр (нг/дл) називається гіпогонадизмом. У сучасному світі 40% чоловіків у віці після 50 років і 50% чоловіків старше 80 років страждають на цю недугу.

Які продукти можуть підвищити рівень тесторену:

  • жирна риба

  • темна листова зелень

  • авокадо

  • яйця

  • молюски

  • імбир

  • оливкова олія першого віджиму

  • мед

  • лимон

  • часник

  • мигдаль

Як підвищити рівень тестостерону природним шляхом:

  • Тренування

  • Зниження рівня стресу

  • Приймайте вітамін D3

  • Здоровий сон

Тренування, рекомендовані для підняття тестостерону:

  • Віддавайте перевагу силовим вправам, які залучають кілька груп м’язів (жим лежачи, присідання зі штангою) — такі вправи сприяють набору м’язової маси та приросту тестостерону.

  • Робіть тренування більш інтенсивними та об’ємними — швидкий ритм тренування, велика кількість підходів до вправ допоможе підвищити рівень тестостерону

  • Не тренуйтеся до виснаження — краще здійснювати короткі, але інтенсивні тренування, такий підхід дозволить виробляти тестостерон, не створюючи стресової ситуації для організму

  • Підвищуйте складність тренувань поступово — сильні фізичні навантаження можуть зашкодити вашому організму та навпаки знизити рівень тестостерону

  • Використовуйте високоінтенсивні інтервальні тренування — це дозволить посилити вироблення тестостерону завдяки максимальним навантаженням за короткі проміжки

Нагадаємо, яйця є продуктом, що містить насичені харчові жири та холестерин у жовтку, але він містить холін — поживну речовину, необхідну для нормальної роботи мозку та нервової системи. В одному великому яйці міститься близько п’яти грамів жиру.

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