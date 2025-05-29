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- Здоров’я
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Як підвищити тестостерон у чоловіків
Як і для будь-якого гормону, рівень тестостерону повинен перебувати в межах норми.
Тестостерон є статевим гормоном, який грає вагому роль здоров’я чоловічого організму. Гормон забезпечує не тільки статевий потяг в чоловіків, а й підтримує м’язову масу, щільність кісток, і навіть бере участь в утворенні клітин крові.
Як правило, тестостерон знижується з настанням старіння, але такому результату можуть сприяти й інші фактори. Рівень тестостерону нижче 300 нанограмів/децилітр (нг/дл) називається гіпогонадизмом. У сучасному світі 40% чоловіків у віці після 50 років і 50% чоловіків старше 80 років страждають на цю недугу.
Які продукти можуть підвищити рівень тесторену:
жирна риба
темна листова зелень
авокадо
яйця
молюски
імбир
оливкова олія першого віджиму
мед
лимон
часник
мигдаль
Як підвищити рівень тестостерону природним шляхом:
Тренування
Зниження рівня стресу
Приймайте вітамін D3
Здоровий сон
Тренування, рекомендовані для підняття тестостерону:
Віддавайте перевагу силовим вправам, які залучають кілька груп м’язів (жим лежачи, присідання зі штангою) — такі вправи сприяють набору м’язової маси та приросту тестостерону.
Робіть тренування більш інтенсивними та об’ємними — швидкий ритм тренування, велика кількість підходів до вправ допоможе підвищити рівень тестостерону
Не тренуйтеся до виснаження — краще здійснювати короткі, але інтенсивні тренування, такий підхід дозволить виробляти тестостерон, не створюючи стресової ситуації для організму
Підвищуйте складність тренувань поступово — сильні фізичні навантаження можуть зашкодити вашому організму та навпаки знизити рівень тестостерону
Використовуйте високоінтенсивні інтервальні тренування — це дозволить посилити вироблення тестостерону завдяки максимальним навантаженням за короткі проміжки
Нагадаємо, яйця є продуктом, що містить насичені харчові жири та холестерин у жовтку, але він містить холін — поживну речовину, необхідну для нормальної роботи мозку та нервової системи. В одному великому яйці міститься близько п’яти грамів жиру.