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Как повысить тестостерон у мужчин
Как и для любого гормона, уровень тестостерона должен находиться в пределах нормы.
Тестостерон является половым гормоном, который играет важную роль в здоровье мужского организма. Гормон обеспечивает не только половое влечение у мужчин, но и поддерживает мышечную массу, плотность костей, и даже участвует в образовании клеток крови.
Как правило, тестостерон снижается с наступлением старения, но к такому результату могут способствовать и другие факторы. Уровень тестостерона ниже 300 нанограмм/децилитр (нг/дл) называется гипогонадизмом. В современном мире 40% мужчин в возрасте после 50 лет и 50% мужчин старше 80 лет страдают этим недугом.
Какие продукты могут повысить уровень тесторена:
жирная рыба
темная листовая зелень
авокадо
яйца
моллюски
имбирь
оливковое масло первого отжима
мед
лимон
чеснок
миндаль
Как повысить уровень тестостерона естественным путем:
Тренировка
Снижение уровня стресса
Принимайте витамин D3
Здоровый сон
Тренировки, рекомендованные для повышения тестостерона:
Предпочитайте силовые упражнения, привлекающие несколько групп мышц (жим лежа, приседания со штангой) — такие упражнения способствуют набору мышечной массы и приросту тестостерона
Делайте тренировки более интенсивными и объемными — быстрый ритм тренировки, большое количество подходов к упражнениям поможет повысить уровень тестостерона
Не тренируйтесь до истощения — лучше осуществлять короткие, но интенсивные тренировки, такой подход позволит производить тестостерон, не создавая стрессовой ситуации для организма
Повышайте сложность тренировок постепенно — сильные физические нагрузки могут навредить вашему организму и наоборот снизить уровень тестостерона
Используйте высокоинтенсивные интервальные тренировки — это позволит усилить выработку тестостерона благодаря максимальным нагрузкам за короткие промежутки
Напомним, яйца являются продуктом, содержащим насыщенные пищевые жиры и холестерин в желтке, но содержит холин — питательное вещество, необходимое для нормальной работы мозга и нервной системы. В одном большом яйце содержится около пяти граммов жира.