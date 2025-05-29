ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
220
Время на прочтение
2 мин

Как повысить тестостерон у мужчин

Как и для любого гормона, уровень тестостерона должен находиться в пределах нормы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тестостерон считают гормоном, играющим роль в наращивании мышечной массы.

Тестостерон считают гормоном, который играет роль в наращивании мышечной массы. / © Pixabay

Тестостерон является половым гормоном, который играет важную роль в здоровье мужского организма. Гормон обеспечивает не только половое влечение у мужчин, но и поддерживает мышечную массу, плотность костей, и даже участвует в образовании клеток крови.

Как правило, тестостерон снижается с наступлением старения, но к такому результату могут способствовать и другие факторы. Уровень тестостерона ниже 300 нанограмм/децилитр (нг/дл) называется гипогонадизмом. В современном мире 40% мужчин в возрасте после 50 лет и 50% мужчин старше 80 лет страдают этим недугом.

Какие продукты могут повысить уровень тесторена:

  • жирная рыба

  • темная листовая зелень

  • авокадо

  • яйца

  • моллюски

  • имбирь

  • оливковое масло первого отжима

  • мед

  • лимон

  • чеснок

  • миндаль

Как повысить уровень тестостерона естественным путем:

  • Тренировка

  • Снижение уровня стресса

  • Принимайте витамин D3

  • Здоровый сон

Тренировки, рекомендованные для повышения тестостерона:

  • Предпочитайте силовые упражнения, привлекающие несколько групп мышц (жим лежа, приседания со штангой) — такие упражнения способствуют набору мышечной массы и приросту тестостерона

  • Делайте тренировки более интенсивными и объемными — быстрый ритм тренировки, большое количество подходов к упражнениям поможет повысить уровень тестостерона

  • Не тренируйтесь до истощения — лучше осуществлять короткие, но интенсивные тренировки, такой подход позволит производить тестостерон, не создавая стрессовой ситуации для организма

  • Повышайте сложность тренировок постепенно — сильные физические нагрузки могут навредить вашему организму и наоборот снизить уровень тестостерона

  • Используйте высокоинтенсивные интервальные тренировки — это позволит усилить выработку тестостерона благодаря максимальным нагрузкам за короткие промежутки

Напомним, яйца являются продуктом, содержащим насыщенные пищевые жиры и холестерин в желтке, но содержит холин — питательное вещество, необходимое для нормальной работы мозга и нервной системы. В одном большом яйце содержится около пяти граммов жира.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie