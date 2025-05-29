Как повысить тестостерон у мужчин

Тестостерон считают гормоном, который играет роль в наращивании мышечной массы. / © Pixabay

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Тестостерон является половым гормоном, который играет важную роль в здоровье мужского организма. Гормон обеспечивает не только половое влечение у мужчин, но и поддерживает мышечную массу, плотность костей, и даже участвует в образовании клеток крови.

Как правило, тестостерон снижается с наступлением старения, но к такому результату могут способствовать и другие факторы. Уровень тестостерона ниже 300 нанограмм/децилитр (нг/дл) называется гипогонадизмом. В современном мире 40% мужчин в возрасте после 50 лет и 50% мужчин старше 80 лет страдают этим недугом.

Какие продукты могут повысить уровень тесторена:

жирная рыба

темная листовая зелень

авокадо

яйца

моллюски

имбирь

оливковое масло первого отжима

мед

лимон

чеснок

миндаль

Как повысить уровень тестостерона естественным путем:

Тренировка

Снижение уровня стресса

Принимайте витамин D3

Здоровый сон

Тренировки, рекомендованные для повышения тестостерона:

Предпочитайте силовые упражнения, привлекающие несколько групп мышц (жим лежа, приседания со штангой) — такие упражнения способствуют набору мышечной массы и приросту тестостерона

Делайте тренировки более интенсивными и объемными — быстрый ритм тренировки, большое количество подходов к упражнениям поможет повысить уровень тестостерона

Не тренируйтесь до истощения — лучше осуществлять короткие, но интенсивные тренировки, такой подход позволит производить тестостерон, не создавая стрессовой ситуации для организма

Повышайте сложность тренировок постепенно — сильные физические нагрузки могут навредить вашему организму и наоборот снизить уровень тестостерона

Используйте высокоинтенсивные интервальные тренировки — это позволит усилить выработку тестостерона благодаря максимальным нагрузкам за короткие промежутки

Напомним, яйца являются продуктом, содержащим насыщенные пищевые жиры и холестерин в желтке, но содержит холин — питательное вещество, необходимое для нормальной работы мозга и нервной системы. В одном большом яйце содержится около пяти граммов жира.

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