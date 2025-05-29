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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Как снизить уровень холестерина — поможет всего один продукт

Семена чиа способны снижать риск развития сердечно-сосудистых болезней и снижать уровень холестерина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Высокий уровень холестерина может стать серьезной угрозой для здоровья

Высокий уровень холестерина может стать серьезной угрозой для здоровья / © Pixabay

Холестерин — это восковидный жир, который на самом деле играет ряд важных ролей в организме, в частности выработка гормонов, витамина D и желудочного сока. Он также является неотъемлемой частью наших клеточных мембран. На самом деле это питательное вещество настолько важно, что организм производит большую его часть (80%) внутри. Это означает, что только около 20% содержащегося в нашем организме холестерина поступает с пищей.

Что есть, если высокий холестерин

Добавление небольшого количества семян чиа к блюдам — это простой способ увеличить потребление растворимой клетчатки и полезных жиров.

Преимущества употребления семян чиа:

  • Содержит растительные жирные кислоты омега-3. Еще одним преимуществом семян чиа является его высокая концентрация альфа-линоленовой кислоты. Исследования показывают, что она может помочь снизить уровень общего холестерина.

  • Может помочь снизить воспаление. Семена чиа богаты полифенолами — растительными соединениями с антиоксидантным и противовоспалительным действием.

  • Универсальное и экономичное. Семена чиа легко включить в здоровый рацион, и они относительно недорогие.

Важно: питание для снижения холестерина не должно содержать красного, жирного и переработанного мяса, подслащенных и сладких напитков, жирных молочных продуктов и выпечки с насыщенными жирами и трансжирами (это торты и печенье). Необходимо отказаться от употребления жареных продуктов, полуфабрикатах и фаст-фуди) и насыщенных масел.

Ранее мы писали о том, как разные виды активности могут положительно повлиять на уровень холестерина.

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