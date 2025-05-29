Что произошло с рынком после блокирования пошлин Трампа

Решение суда США спровоцировало рост на рынках / © Associated Press

Реклама

Мировые фондовые индексы и доллар существенно выросли после того, как федеральный суд США заблокировал попытку президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт.

Об этом пишет Reuters.

По данным журналистов, решение суда спровоцировало рост на рынках: японский Nikkei поднялся на 1,7%, южнокорейский KOSPI — на 1,8%.

Реклама

Европейские фьючерсы также прибавили около 1%. Инвесторы также радовались успешной отчетности Nvidia, которая превысила ожидания от продаж и спрогнозировала сильные результаты на следующий квартал.

Это дало толчок технологическим акциям — Nasdaq вырос на 2%. На фоне этих событий доллар укрепился до 145,86 иен и 0,8327 франка, а евро просел до 1,1245 дол.

Подскочила и доходность десятилетних облигаций США — до 4,51%.

Что предшествовало

Международный торговый суд США признал незаконными и заблокировал большинство глобальных пошлин , введенных президентом США Дональдом Трампом.

Реклама

В рамках судебного процесса Трампа обвинили в неправомерном использовании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы обосновать введение широких глобальных пошлин.

Этот закон предоставляет президенту США расширенные полномочия в сфере финансовых транзакций в ходе определенных чрезвычайных ситуаций, как правило, для введения санкций.

Трамп ссылался на торговые дефициты США и наркоторговлю на границе как национальные чрезвычайные ситуации, которые, по его мнению, разрешали применение этого закона. Судьи отметили, что во время слушаний юристы Трампа заявляли, что целью пошлин было «давить» другие страны для заключения более выгодных соглашений.

Суд предоставил администрации Белого дома 10 дней на выполнение решения об отмене пошлин, но не указал конкретные шаги, которые нужно предпринять.

Реклама

Приказ касается глобального фиксированного тарифа Трампа, повышенных ставок для Китая и других стран, а также связанных с фентанилом пошлин для Китая, Канады и Мексики. В то же время, пошлины, введенные на основании других полномочий, не подпадают под это решение — речь идет, например, о пошлинах на сталь, алюминий и автомобили.

Министерство юстиции решение обжалует. Окончательное решение должно быть принято Верховным судом США. Пока нынешнее решение суда низшей инстанции окончательно блокирует пошлины, если апелляционный суд не позволит их временное возобновление на время рассмотрения дела.