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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Харкові вночі пролунали вибухи — ЗМІ

регіон атакують БпЛА та ракети.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Харкові

Вибухи пролунали у Харкові / © Associated Press

У Харкові в ніч проти 30 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Харкові було чутно вибух», — повідомили кореспонденти Суспільного.

Пізніше кореспонденти видання повідомили про нову серію вибухів у місті.

Перед вибухом у місті та області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА, а також балістичного озброєння.

Моніторингові канали повідомляли про швидкісну ціль в області, яка припинила своє існування в межах Чугуєва.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що внаслідок чергового обстрілу російськими загарбниками міста Херсон загинув місцевий мирний житель.

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