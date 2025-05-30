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- Війна
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У Харкові вночі пролунали вибухи — ЗМІ
регіон атакують БпЛА та ракети.
У Харкові в ніч проти 30 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Харкові було чутно вибух», — повідомили кореспонденти Суспільного.
Пізніше кореспонденти видання повідомили про нову серію вибухів у місті.
Перед вибухом у місті та області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА, а також балістичного озброєння.
Моніторингові канали повідомляли про швидкісну ціль в області, яка припинила своє існування в межах Чугуєва.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що внаслідок чергового обстрілу російськими загарбниками міста Херсон загинув місцевий мирний житель.