Готова ли Россия остановить войну в Украине - глава внешней разведки дал ответ

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко / © скриншот с видео

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Россияне собирается останавливать войну в Украине, потому что для Кремля война — инструмент, чтобы удержать власть.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью "Укринформу«.

«Россия не собирается эту войну останавливать. Они в своих головах восстанавливают Советский Союз руками армии. Создают новые округа и дивизии. Если быть точными, то 13 дивизий. Да, у них проблемы — не хватает людей, техники. Но каждый день — 1000-1200 новых контрактников. Это не мобилизация ради мира, а подготовка к чему-то большему», — отметил Иващенко.

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По его словам, война для России — это способ удержать экономику и власть, основанный на страхе и образе врага.

«Зачем? Это экономика. Сейчас ВПК у них единственная отрасль, которая демонстрирует рост. Если она остановится — вся российская экономика пойдет трещинами. И это идеология, в основе которой страх и враги вокруг. Для Кремля война — инструмент, чтобы удержать власть. И это угроза для Украины и всего цивилизованного мира», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская разведка узнала о деталях ядерного оружия в Беларуси