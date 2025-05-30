Астрологический прогноз на 30 мая

Дерево / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда ни в коем случае нельзя ошибиться, выбирая между добром и злом.

Символ дня: Древо познания.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: изумрудный — символизирует богатство, утонченность и гармонию.

Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, агат.

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За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому нельзя медлить с лечением.

Питание дня: мясо необходимо заменить рыбой и овощами, лучше всего, тушеными.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно пересаживать кусты и плодовые деревья-саженцы.

Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги, защищающие от любых напастей.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они несут подсказки относительно того, как вести себя в сложившейся ситуации.

Табу дня: нельзя работать в коллективе — желаемого результата такой труд не даст.

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Цитата дня: «Сильные люди, так или иначе, всегда добиваются своего» (Ги де Мопассан).

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