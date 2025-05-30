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Астрологический прогноз на 30 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда ни в коем случае нельзя ошибиться, выбирая между добром и злом.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: изумрудный — символизирует богатство, утонченность и гармонию.
Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому нельзя медлить с лечением.
Питание дня: мясо необходимо заменить рыбой и овощами, лучше всего, тушеными.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать кусты и плодовые деревья-саженцы.
Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги, защищающие от любых напастей.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они несут подсказки относительно того, как вести себя в сложившейся ситуации.
Табу дня: нельзя работать в коллективе — желаемого результата такой труд не даст.
Цитата дня: «Сильные люди, так или иначе, всегда добиваются своего» (Ги де Мопассан).
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