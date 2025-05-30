Астрологічний прогноз на 30 травня

Дерево / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли в жодному разі не можна помилитися, обираючи між добром та злом.

Символ дня: дерево пізнання.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: смарагдовий — символізує багатство, витонченість і гармонію.

Щасливі камені дня: амазоніт, сардонікс, агат.

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За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перейти в хронічну стадію, тому не можна зволікати з лікуванням.

Харчування дня: м’ясо необхідно замінити рибою та овочами, найкраще, тушкованими.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна пересаджувати кущі та плодові дерева-саджанці.

Магія та містика дня: можна робити талісмани та обереги, що захищають від будь-яких напастей.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими — вони несуть підказки щодо того, як поводитись у ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна працювати у колективі — бажаного результату така праця не дасть.

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Цитата дня: «Сильні люди, так чи так, завжди домагаються свого» (Гі де Мопассан).

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