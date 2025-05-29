Китай остановил продажу дронов Украины, но продолжает поставки России – Зеленский

Mavic.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу дронов Mavic Украине и другим европейским странам, в то же время продолжая поставки беспилотников в Россию.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев", - сказал Зеленский группе журналистов во вторник. По его словам, на территории России работают производственные линии, где присутствуют представители китайских компаний.

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Mavic – гражданские дроны, используемые для аэрофотосъемки, но могут быть переоборудованы для военных нужд – наблюдения или ударов. Беспилотники стали ключевым инструментом в войне, радикально сменив тактику обеих сторон на фронте.

ЕС и США подтверждают данные

Один из европейских чиновников, комментируя заявление Зеленского, подтвердил, что подобная оценка соответствует позиции союзников. По его словам, Китай сокращает экспорт отдельных компонентов дронов — в частности магнитов для двигателей — на Запад, наращивая поставки в Россию.

"Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России, как мы должны оценивать эти шаги?" – отметил президент Украины.

В марте Киев запустил проект "Линия беспилотников", который должен создать 15-километровую зону поражения вдоль линии фронта. Украина также стремится наладить массовое производство - от 300 до 500 дронов в сутки.

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"Проблема не в производственных мощностях. Проблема в финансировании", - объяснил Зеленский, призвав партнеров поддержать проект.

Пекин отрицает обвинения

В заявлении МИД Китая, направленном в ответ Bloomberg, указано:

"Китай никогда не снабжал ни одной стороны смертоносного оружия и строго контролирует товары двойного назначения. Мы решительно выступаем против безосновательных обвинений и политических манипуляций".

Тем не менее, в США и ЕС убеждены: сотрудничество китайских и российских компаний по производству ударных беспилотников продолжается. По данным Bloomberg, такое сотрудничество активизировалось еще в прошлом году. С тех пор Запад ввел санкции против ряда китайских компаний, помогающих Москве поставок компонентов и технологий.

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На фоне недостатка артиллерийских боеприпасов Украина все больше полагается на дроны для точечных ударов. Хотя разрыв в артиллерии между РФ и ВСУ сократился по сравнению с прошлым годом, у России все еще есть преимущество в огневой силе.

Дроны позволяют Украине сдерживать продвижение противника и наносить удары далеко за линией фронта. Mavic, в частности, является одним из самых массовых в применении на обеих сторонах.

Ранее сообщалось, что Россия оснастила свои беспилотники Shahed 90-килограммовыми боеголовками, что говорит об углублении сотрудничества с Ираном. Новые боеголовки выпускают два типа: обе весом 90 кг, но одну из них собирают в России, а другую — в Иране.