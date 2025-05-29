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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
624
Время на прочтение
2 мин

Желтеют листья огурцов: какой копеечный продукт поможет быстро решить проблему

Если вы ищете недорогое, но действенное средство для подкормки огурцов, то оно обязательно найдется на вашей кухне.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему желтеют листья огурцов

Почему желтеют листья огурцов

Это самые обыкновенные пекарские дрожжи. Из них можно сделать бесценное удобрение, которое ускорит развитие огурцов, укрепит их иммунитет и увеличит плодоношение в разы. Рассказываем, ссылаясь на ресурс ukrayinynovyny.pl, почему желтеют листья огурцов и как приготовить удобрение, чтобы решить проблему и получить богатый урожай.

Почему желтеют листья огурцов: основные причины

  • Неподходящая почва. Слишком кислая или щелочная почва препятствует поглощению полезных веществ, даже если их достаточно в земле.

  • Частый полив приводит к недостатку кислорода в корневой системе огурцов и вызывает его гниение. Поэтому листья становятся мягкими, желтыми и быстро увядают.

  • Неблагоприятные погодные условия. Для огурцов резкие перепады температуры носят губительный характер. Долгое пребывание культуры в неблагоприятных условиях провоцирует пожелтение листьев и даже ее гибель.

  • Грибковые заболевания. Огурцы, как и большинство других овощных растений, боятся болезней, вызванных грибковыми бактериями.

  • Нехватка солнца также оказывает негативное влияние на здоровье листьев огурцов.

  • Насекомые-вредители — тля, садовый жук и белокрылка высасывают соки из растений, что приводит к ослаблению, деформации и пожелтению листьев.

Дрожжевая подкормка для огурцов — простой способ получить щедрый урожай

Такое простое удобрение не только питает растение, но и поддерживает его здоровье, стимулирует активное плодоношение и предотвращает болезни листьев. Дрожжи содержат витамины группы B, ферменты, аминокислоты и полезные микроэлементы, которые ускоряют формирование корневой системы и укрепляют растение.

Как приготовить удобрение для огурцов.

Ингредиенты:

  • 100 граммов свежих дрожжей,

  • 10 литров теплой воды,

  • большое ведро для смешивания.

Раскрошите дрожжи в тёплую воду, тщательно размешайте и оставьте на час, чтобы раствор настоялся. Затем смесь можно перелить в бутылку с распылителем или использовать для полива, предварительно разбавив водой в пропорции 1:5.

Перед применением убедитесь, что раствор имеет комнатную температуру, чтобы не причинить стрессу растениям.

Рекомендуется использовать дрожжевую подкормку один раз в две недели в течение всего периода вегетации. Лучше всего удобрение работает весной, когда огурцы активно растут, и в конце лета — для усиления урожайности перед завершением сезона.

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Дата публикации
Количество просмотров
624
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