Где не стоит сажать огурцы: пять ошибок, которые испортят урожай

Огурцы / © Pixabay

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Огурцы — одна из самых популярных овощных культур на украинских огородах, ведь они не нуждаются в сложном уходе. Однако даже самый лучший сорт не даст качественного урожая, если посадить растения на неудачном месте. Специалисты советуют избегать нескольких типичных ошибок, приводящих к ухудшению роста и качеству плодов.

Об этом пишет Martha Stewart .

Первый совет – не сажайте огурцы рядом с другими тыквенными культурами, такими как дыни, кабачки и тыквы. Эти растения привлекают одинаковых вредителей и болезни, что может серьезно навредить огурцам. Кроме того, они конкурируют за питательные вещества и влагу, что тормозит их развитие.

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Важно также выбирать место с хорошим освещением – огурцы нуждаются в от шести до восьми часов солнца в день. Посадка в тени построек, заборов или деревьев значительно снижает урожайность.

Огурцы не любят чрезмерной влажности и застоя воды, ведь имеют поверхностные корни, склонные к грибковым заболеваниям . Поэтому следует избегать низин и участков с плохим дренажом.

Кроме того, следует избегать ветреных и открытых участков, где ветер может повредить листья и плоды, особенно если растения подвязаны на штакеты.

Последнее, но не менее важное – грядки для огурцов должны быть достаточно просторными. Слишком маленькая площадь приводит к задержке роста и уменьшает воздухообмен, что повышает риск болезней.

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Следование этим простым правилам поможет вам получить щедрый и качественный урожай огурцов уже в этом сезоне.

Напомним, раньше мы писали, зачем сыпать соду под кусты смородины.