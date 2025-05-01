Когда и как садить огурцы, нужно ли спешить, чтобы получить хороший урожай

Когда сажать огурцы

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Огурцы — популярная и любимая многими культура, выращивание которой, на первый взгляд, кажется простой задачей. Однако для получения обильного и качественного урожая необходимо учесть ряд важных факторов, начиная от выбора оптимального времени для посадки и заканчивая правильным уходом за растениями.

Когда лучше сажать огурцы

Огурцы — теплолюбивая культура, которая не терпит заморозков. Поэтому торопиться с посадкой не стоит. Лучшее время для высадки огурцов — конец апреля — начало мая, когда пройдет угроза заморозков, а почва прогреется до +14…+16°C. Температура воздуха должна быть стабильной, не ниже +18…+20°C.

Поэтому следует учитывать региональные особенности и сажать огурцы.

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на юге Украины в конце апреля,

в центральных регионах в эредине-конце мая

в северных регионах в конце мая

Если есть сомнения в погоде, лучше подождать, иначе придется пересаживать огурцы. Для раннего урожая можно использовать теплицы или пленочные укрытия.

Первые шаги после посадки: тепло и влага — залог дружной лестницы

После того, как семена или рассада огурцов высажены в почву, чрезвычайно важно создать для них оптимальные условия для прорастания и укоренения. Обязательным этапом является укрытие грядки агроволокном или полиэтиленовой пленкой. Это простой прием помогает сохранить необходимое тепло в почве, что критически важно для прорастания теплолюбивых огурцов, особенно в случае нестабильной весенней погоды. Кроме того, укрытие способствует удержанию влаги в почве, предотвращая ее быстрое испарение.

Не менее важным фактором для успешного развития огурцов является поддержание достаточного уровня увлажнения почвы. Огурцы нуждаются в регулярном и обильном поливе, особенно на начальных этапах роста. Следите за тем, чтобы почва под огурцами всегда была умеренно влажной, но не переувлажненной, поскольку чрезмерная влага может привести к развитию грибковых заболеваний.

Подготовка почвы: залог здоровых растений

Огурцы предпочитают плодородную почву с хорошим воздухообменом и нейтральной кислотностью. Подготовку почвы лучше начинать с осени, внося перегной или компост (3-7 кг на 1 кв. м). Также можно добавить 300 г костной муки и 1 стакан золы на 1 кв. м для раскисления почвы.

Если осенью удобрить почву не удалось, это можно сделать весной за неделю до высадки семян. Для этого выкопайте канавку глубиной 40 см, заполните ее перепревшим навозом, а сверху насыпьте слой грунта в 15 см.

Подготовка семян и посадка

Для посева лучше использовать двух-трехлетние семена. Перед посадкой семена рекомендуется подготовить:

Замочите семена в солевом растворе (30 г соли на 1 литр воды). То, что всплывет, выбросьте. Прогрейте семена в течение нескольких часов в духовке при температуре 60°C или на солнце в течение двух недель или на батарее в течение 10-15 дней. Замочите семена в теплой воде (около +25…+28°C) на 12-24 часа. Можно использовать раствор микроэлементов или стимуляторов роста. Уложите семена во влажную ткань или марлю и держите в теплом месте. Через 2-3 дня семена проклюнутся.

Оптимальное расстояние между огурцами при горизонтальном выращивании — 30-50 см. Расстояние между рядами — 70-100 см. При вертикальном выращивании расстояние между растениями в ряду составляет 40-60 см, а между рядами — 120-150 см.

Уход после посадки

После посадки важно обеспечить огурцам надлежащий уход:

Регулярно поливайте теплой, отстоявшейся водой.

Разрыхляйте почву после каждого полива или дождя. Используйте обои для вертикального выращивания.

Своевременно возделывайте растения от вредителей и болезней.

Не торопитесь и используйте преимущества теплиц

Следует еще раз отметить важность правильного выбора времени для посадки огурцов. Лучше подождать с высевом семян или высадкой рассады, если есть сомнения в стабильном потеплении и достаточном прогреве почвы. Спешка в этом вопросе может привести к тому, что холодная земля задержит прорастание, а возможные заморозки вообще уничтожат молодые растения, что в конце концов заставит вас тратить время и силы на повторную посадку.

Если же вы хотите получить ранний урожай свежих огурцов, оптимальным решением станет обустройство теплицы или использование временных пленочных укрытий.