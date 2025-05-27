Де не варто садити огірки: п’ять помилок, які зіпсують врожай

Огірки / © Pixabay

Реклама

Огірки — одна з найпопулярніших овочевих культур на українських городах, адже вони не потребують складного догляду. Проте навіть найкращий сорт не дасть якісного врожаю, якщо посадити рослини на невдалому місці. Фахівці радять уникати кількох типових помилок, які призводять до погіршення росту та якості плодів.

Про це пише Martha Stewart.

Перша порада — не саджайте огірки поруч з іншими гарбузовими культурами, такими як дині, кабачки та гарбузи. Ці рослини приваблюють однакових шкідників та хвороби, що може серйозно нашкодити огіркам. Крім того, вони конкурують за поживні речовини та вологу, що гальмує їхній розвиток.

Реклама

Важливо також обирати місце з гарним освітленням — огірки потребують від шести до восьми годин сонця на день. Садіння у тіні будівель, парканів чи дерев значно знижує врожайність.

Огірки не люблять надмірної вологості та застою води, адже мають поверхневе коріння, схильне до грибкових захворювань. Тому варто уникати низин і ділянок із поганим дренажем.

Крім того, варто уникати вітряних та відкритих ділянок, де вітер може пошкодити листя та плоди, особливо якщо рослини підв’язані на шпалери.

Останнє, але не менш важливе — грядки для огірків мають бути достатньо просторими. Надто маленька площа призводить до затримки росту і зменшує повітрообмін, що підвищує ризик хвороб.

Реклама

Дотримання цих простих правил допоможе вам отримати щедрий і якісний урожай огірків вже цього сезону.

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо сипати соду під кущі смородини.