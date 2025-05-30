В ГУР обвинили МККК в распространении российской пропаганды

Андрей Юсов

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины опровергли информацию делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине о масштабах пропажи без вести граждан.

Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

9 мая на телеграмм-канале делегации МККК в Украине появилось следующее сообщение:

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«По состоянию на апрель 2025 года мы получили 400 000 обращений от семей, ищущих пропавших без вести близких».

По словам Юсова, подобные данные не соответствуют действительности.

«Это абсолютно некорректная или, умышленно, манипулятивная подача информации.

Ранее сообщалось, что в ГУР заявили, что зафиксировано более 150 случаев казней украинских военных, попавших в плен в армию РФ.

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Мы ранее информировали, что Международная федерация Красного Креста (МФКК) отказалась исключать российский Красный Крест (РЧХ) из своего состава. Украина проинформирует об этом решении доноров организации.