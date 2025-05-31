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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Синоптики оновили прогноз погоди на 31 травня

Останній день весни обіцяє бути теплим, однак у деяких регіонах очікуються дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України прийшло тепло

До України прийшло тепло / © Pixabay

Сьогодні, 31 травня, в Україні прогнозується мінлива хмарність і місцями дощі.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

Синоптики попереджають про короткочасні дощі та грози у східних областях, а вдень — також на заході та південному сході. На іншій території дощів не очікується. Вітер північно-західний, швидкість 5-10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +20… 25°C, у Карпатах +14… 19°C.

На Київщині й у столиці буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура по області вдень +20… 25°C. У Києві вдень +22… 24°C.

Нагадаємо, «Укргідрометцентр» повідомив, що червень буде набагато теплішим за травень. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +15-16, що на 1,5-2 градуси вище за норму. І на 6-8 градусів тепліше, ніж було цього року у травні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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