Синоптики обновили прогноз погоды на 31 мая

В Украину пришло тепло / © Pixabay

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Сегодня, 31 мая, в Украине прогнозируется переменная облачность, местами дожди.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах в восточных областях, а днем — также на западе и юго-востоке.

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Днем воздух прогреется до +20… 25°C, в Карпатах +14… Ночью 19°C.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями без осадков, 5-10 м/с.

Напомним, «Укргидрометцентр» сообщил, что июнь будет гораздо теплее мая. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +15-16, что на 1,5-2 градуса выше нормы. И на 6-8 градусов теплее, чем было в этом году в мае.