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Магнитная буря 31 мая 2025 — с какой силой будет штормить
Геомагнитную активность могут сильно ощутить метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями.
В субботу, 31 мая, прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5, соответствующая красному уровню.
Об этом сообщает Meteoagent, что отслеживает солнечную активность и ее влияние на Землю.
Такой уровень активности может отрицательно сказываться на самочувствии метеозависимых лиц.
Геофизические службы мира уже сообщили о повышенной солнечной активности, которая повлечет за собой геомагнитное возмущение.
Что такое магнитная буря и как она влияет на Землю
Магнитная буря — это явление, во время которого солнечные вспышки и потоки заряженных частиц влияют на магнитное поле нашей планеты. Она имеет множество проявлений и последствий, зависящих от силы бури, продолжительности и чувствительности человека к переменам.
Как образуется магнитная буря
Главная причина бури — корональный выброс массы на Солнце. Когда это облако заряженных частиц достигает Земли, оно взаимодействует с магнитосферой планеты, вызывая ее возмущение.
Индексы активности
Для измерения силы бури используется индекс Kp. Он имеет следующие значения:
1-3 — спокойная магнитосфера
4 — возбуждение
5 — слабая буря
6–7 — средняя/сильная
8–9 — очень сильная буря