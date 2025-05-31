Магнитная буря

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В субботу, 31 мая, прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5, соответствующая красному уровню.

Об этом сообщает Meteoagent, что отслеживает солнечную активность и ее влияние на Землю.

Такой уровень активности может отрицательно сказываться на самочувствии метеозависимых лиц.

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Геофизические службы мира уже сообщили о повышенной солнечной активности, которая повлечет за собой геомагнитное возмущение.

Что такое магнитная буря и как она влияет на Землю

Магнитная буря — это явление, во время которого солнечные вспышки и потоки заряженных частиц влияют на магнитное поле нашей планеты. Она имеет множество проявлений и последствий, зависящих от силы бури, продолжительности и чувствительности человека к переменам.

Как образуется магнитная буря

Главная причина бури — корональный выброс массы на Солнце. Когда это облако заряженных частиц достигает Земли, оно взаимодействует с магнитосферой планеты, вызывая ее возмущение.

Индексы активности

Для измерения силы бури используется индекс Kp. Он имеет следующие значения:

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1-3 — спокойная магнитосфера

4 — возбуждение

5 — слабая буря

6–7 — средняя/сильная

8–9 — очень сильная буря