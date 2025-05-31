Келлог дал совет Виткоффу, что сделать перед разговорами с Путиным

Кот Келлог / © Associated Press

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Специальный представитель США по войне в Украине Кит Келлог заявил, что Стиву Виткоффу следует обратиться к лидерам стран Европы, чтобы лучше понять, можно ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом Келлог рассказал в интервью ABC News .

Журналист напомнил Киту Келлогу, что Стив Виткофф заявил, что не верит в намерения Путина захватить всю Европу и считает, что европейцы тоже начинают это понимать. В то же время он усомнился, можно ли доверять российскому лидеру, учитывая предварительные договоренности с ним.

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В ответ Келлог призвал Уиткоффа обратиться к ведущим европейским лидерам.

«Я бы посоветовал Стиву поговорить с канцлером Германии Мерцем, президентом Франции Макроном, является премьер-министр Великобритании Стармер. Они видят мир несколько по-другому. Они обитают в этой обстановке, а это сложная обстановка. И они думают, что находятся в опасности», – объяснил спецпосланник Трампа.

Келлог также привел пример беспокойства среди северных союзников США.

«Я только вчера виделся с финским послом, мы вместе обедали. И русские наращивают силы на их границе. А у Финляндии самая длинная граница с РФ, и они обеспокоены. Да — Финляндия чувствует угрозу», — резюмировало американское чиновник.

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Ранее сообщалось, что Россию очень порадовало заявление спецпосланника США Кита Келлога, что Вашингтон считает справедливыми опасения Москвы относительно расширения НАТО .

Мы ранее информировали, что Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп «разочарован уровнем глупости России» в процессе переговоров о мире в Украине .