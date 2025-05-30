У Трампа заявили о "глупости" России: детали

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп "разочарован уровнем глупости России" в процессе переговоров о мире в Украине.

Такое мнение высказал специальный посланник США по Украине и РФ Кит Келлог в интервью ABC News.

Американское чиновник говорит, что Трамп сделал несколько инициатив, которые могли бы стать основой для обсуждения будущего статуса оккупированных регионов. Однако отсутствие реакции со стороны России и слабая поддержка этих предложений его разочаровали.

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"Я думаю, что его разочарование заключается в том, что он выдвинул ряд разумных предложений и попытался начать конструктивную дискуссию. Но он увидел уровень глупости, который меня тоже очень расстроил", - подчеркнул Келлог.

По его словам, дополнительные риски для продолжения переговоров составляет то, что Москва до сих пор не предоставила Украине обещанный меморандум. Келлог высказался о том, что Киев даже может отвергнуть предложение о переговорах в Стамбуле 2 июня, потому что не получил документ.

Напомним, представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован" действиями российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, действия "фюрера" повлияют на решение Вашингтона по ведению переговоров с Москвой.

В Белом доме говорят, что президент США выступает за разрешение войны "за столом переговоров, а не на поле боя". Именно поэтому Вашингтон возлагает большие надежды на встречу в Стамбуле 2 июня.

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Отметим, что спецпосланник американского президента Кит Келлог назвал страны-участницы новых переговоров в Стамбуле. По его словам, к встрече присоединятся советники безопасности, которые принимали участие в формировании украинского варианта меморандума с 22 пунктами во время предыдущих встреч в Лондоне и Париже.

Дата публикации 11:13, 28.05.25 Количество просмотров 595 Скандальное заявление Трампа заставило подпрыгнуть даже Медведева! Слушайте, как заговорили США