Три знака, которым сегодня важно тщательно обдумывать свои действия

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Сегодня, 31 мая, тщательно обдумывать каждое свое действие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой – осознанный – подход особенно важен.

Овен

Овны часто действуют под влиянием эмоций – в таких случаях они могут сделать то, о чем впоследствии жалеют. Сегодня как раз такой день, когда представители знака изрядно навредят сами себе. Чтобы избежать этого, необходимо забыть про нервы и тщательно продумывать каждый свой шаг.

Телец

Тельцы долго накапливают негатив, а потом «взрываются», поражая негативными эмоциями окружающих. Сегодня представители знака будут особенно раздражены, и – под влиянием эмоций – совершат несколько неверных шагов, которые повредят отношениям с любимым человеком.

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Близнецы

Близнецов на «подвиги» может потянуть напряжение, которое «накроет» их с самого утра. Под влиянием такого – не самого комфортного – внутреннего самочувствия представители знака могут совершить массу нелогичных и, что особенно неприятно, опрометчивы действий – нужно их избежать.

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