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Магнитная буря 30 мая: кто оказался в опасности
Во время магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
В пятницу, 30 мая, специалисты фиксируют магнитную бурю красного уровня – с К-индексом 4.77. Это высокая геомагнитная активность.
Об этом сообщает meteoagent .
Заметим, что с 26 мая активность Солнца значительно усилилась и поднялась до красного уровня. Хотя почти неделю до этого было достаточно спокойно.
Накануне, 29 мая, специалисты фиксировали очень высокую мощность – К-индекс 7 – из девяти возможных. Утром произошли солнечные всплески. По информации специалистов, в целом Земля будет находиться в области с повышенной скоростью солнечного ветра до конца недели.
Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.
Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.
Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Ведь солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может чувствовать пульсацию в висках, становится хуже сон.