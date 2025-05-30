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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 30 мая: кто оказался в опасности

Во время магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © ТСН.ua

В пятницу, 30 мая, специалисты фиксируют магнитную бурю красного уровня – с К-индексом 4.77. Это высокая геомагнитная активность.

Об этом сообщает meteoagent .

Заметим, что с 26 мая активность Солнца значительно усилилась и поднялась до красного уровня. Хотя почти неделю до этого было достаточно спокойно.

Накануне, 29 мая, специалисты фиксировали очень высокую мощность – К-индекс 7 – из девяти возможных. Утром произошли солнечные всплески. По информации специалистов, в целом Земля будет находиться в области с повышенной скоростью солнечного ветра до конца недели.

Магнитная буря 30 мая. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 30 мая. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.

Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.

Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Ведь солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может чувствовать пульсацию в висках, становится хуже сон.

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Дата публикации
Количество просмотров
318
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