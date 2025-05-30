Магнітна буря 30 травня: хто опинився у небезпеці

Магнітна буря. / © ТСН.ua

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У п’ятницю, 30 травня, фахівці фіксують магнітну бурю червоного рівня - з К-індексом 4.77. Це висока геомагнітна активність.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що від 26 травня активність Сонця значно посилилася і піднялася до червоного рівня. Хоча майже тиждень до того було досить спокійно.

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Напередодні, 29 травня, фахівці фіксували дуже високу потужність - К-індекс 7 - з дев’яти можливих. Зранку відбулися сонячні сплески. За інформацією фахівців, загалом Земля перебуватиме в області із підвищеною швидкістю сонячного вітру до кінця тижня.

Магнітна буря 30 травня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.

Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. З'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.

Нагадаємо, медик розповів, як легше переносити магнітні бурі. Адже сонячна активність розхитує магнітне поле Землі, і відповідає наша нервова система. Людина може відчувати пульсацію у скронях, стає гіршим сон тощо.

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