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Магнітна буря 30 травня: хто опинився у небезпеці
Під час магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
У п’ятницю, 30 травня, фахівці фіксують магнітну бурю червоного рівня - з К-індексом 4.77. Це висока геомагнітна активність.
Про це повідомляє meteoagent.
Зауважимо, що від 26 травня активність Сонця значно посилилася і піднялася до червоного рівня. Хоча майже тиждень до того було досить спокійно.
Напередодні, 29 травня, фахівці фіксували дуже високу потужність - К-індекс 7 - з дев’яти можливих. Зранку відбулися сонячні сплески. За інформацією фахівців, загалом Земля перебуватиме в області із підвищеною швидкістю сонячного вітру до кінця тижня.
Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.
Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. З'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.
Нагадаємо, медик розповів, як легше переносити магнітні бурі. Адже сонячна активність розхитує магнітне поле Землі, і відповідає наша нервова система. Людина може відчувати пульсацію у скронях, стає гіршим сон тощо.