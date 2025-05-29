Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем недовольны собой

Гороскоп на 30 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Следствием такого настроения может быть упадок сил и даже депрессия, от которой сложно будет избавиться. Лучший способ наладить внутренние «настройки» — действие, которые в этот день должны быть не слишком активными, но и полностью отказываться от работы нельзя — несмотря на финал рабочей недели, необходимо чем-то себя загрузить.

Важно также обращать внимание на поступающую к вам информацию — она не только повысит интеллектуальный уровень, но и поможет сориентироваться в сложившейся профессиональной и жизненной ситуации.

Овен

Главное, что нужно сделать в этот день — и пятница вам в помощь — пообщаться с друзьями и родными, которым вы давно не уделяли должного внимания: возможно, вы еще успеете предотвратить назревающую обиду.

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Телец

Чем больше рабочих задач вы выполните, тем быстрее начальство нагрузит вас сверхурочными, поэтому не торопитесь — работайте медленно, что, кстати, поможет улучшить качество вашего труда.

Близнецы

Прежде чем принять важное для вас решение, посоветуйтесь с теми, кому вы доверяете — друзьями или любимым человеком: скорее всего, его жизненный опыт и доброжелательное к вам отношение поможет найти верный ход.

Рак

Не рискуйте своими деньгами, даже если вам покажется, сумма, которую вы потеряете в результате неразумных действий, незначительна: она поможет запустить целую цепочку потерь, так что осторожность — превыше всего.

Лев

Не стоит демонстрировать коллегам свое профессиональное превосходство, даже если вы имеете на него полное право, — окружающие вряд ли оценят ваши достижения по достоинству — скорее, обидятся или разозлятся

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Дева

День благоприятен для восстановления старых связей, утерянных в последнее время: возможно, в ближайшее время эти люди помогут вам добиться успеха в решении важного профессионального вопроса.

Весы

Общаясь с людьми сегодня — впрочем, как и всегда — необходимо взвешивать каждое свое слово — очень легко будет задеть человека, который затаит зло и впоследствии — в самое неожиданное время — припомнить его вам.

Скорпион

Не вступайте в перепалку с теми, кто решит сделать вам замечание или покритиковать ваши действия или внешний вид: возможно, эти люди только и ждут, когда вы выйдете из себя, чтобы подпитаться вашей энергией.

Стрелец

Поступающую к вам в этот день информацию необходимо принимать к сведению, но — не более того: скорее всего, она окажется фейковой, поэтому не стоит считать ее непосредственным руководством к действию.

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Козерог

Нежелательно тратить время и силы на решение проблем других людей — они вполне способны разделаться с ними сами, но со свойственной им практичностью и расчетливостью используют других — в данном случае, вас.

Водолей

От агрессии, которую могут вызывать у вас окружающие люди, необходимо абстрагироваться — трудно сказать, ударит ли она по ним, а вот к вам вернется в виде серьезного — иногда и разрушительного — бумеранга.

Рыбы

Прежде чем подвергнуть опасности отношения с близким человеком, который, как вам кажется, в чем-то провинился перед вами, подумайте о том, не пожалеете ли вы впоследствии о нем, как о неблагоразумном.

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