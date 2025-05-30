День ангела 30 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 30 мая, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 30 мая

30 мая 2025 года поздравьте с именинами Исаака.

Исаак — древнееврейское происхождение, означает “тот, кто станет смеяться”. В детстве умеет работать с большим объемом информации, хорошо учится, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится инициативным, трудолюбивым, не любит сплетен или ссор.

День ангела 30 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 30 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, защищает от бед и помогает во всех добрых делах. Желаю крепкого здоровья, искренних людей вокруг, душевного тепла и гармонии в сердце.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель никогда не покидает тебя и всегда ведет светлым путем. Желаю радости, силы духа, любви и неистощимой энергии для осуществления всех мечтаний!

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От всей души поздравляю тебя с Днем ангела!

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В твой День ангела желаю тебе света, никогда не угасающего, покоя души, силы в сердце и радости в каждом новом дне. Пусть твое имя приносит счастье, а небесный покровитель ведет тебя по пути счастливой судьбы.

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Искренне поздравляю с Днем ангела!

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