День ангела 30 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 30 травня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 30 травня

30 травня 2025 року привітайте з іменинами Ісаака.

Ісаак — давньоєврейське походження, означає “той, хто стане сміятися”. В дитинстві вміє працювати з великим об’ємом інформації, гарно навчається, дружелюбний. В дорослому віці стає ініціативним, працьовитим, не любить пліток чи сварок.

День ангела 30 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від бід і допомагає в усіх добрих справах. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей навколо, душевного тепла та гармонії в серці.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець ніколи не покидає тебе й завжди веде світлим шляхом. Бажаю радості, сили духу, любові й невичерпної енергії для здійснення всіх мрій!

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Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Нехай небесна опіка додає впевненості в собі, оберігає в кожному кроці та дарує натхнення для життя в любові, добрі й гармонії.

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У твій День ангела зичу тобі світла, що ніколи не гасне, спокою душі, сили в серці та радості в кожному новому дні. Нехай твоє ім’я приносить щастя, а небесний покровитель веде тебе дорогою щасливої долі.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець буде твоїм невидимим, але вірним другом, який допомагає долати труднощі, зміцнює віру та приносить у життя щастя, любов і благословення.

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