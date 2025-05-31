- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России растут — сколько оккупантов ликвидировано в сутки
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 31 мая составили 987 330 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 987 330 (+1250) человек
танков — 10867 (+2)
боевых бронированных машин — 22652 (+5)
артиллерийских систем — 28475 (+54)
РСЗО — 1400 (+2)
средства ПВО — 1173 (+1)
самолетов — 372
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 38215 (+145)
крылатые ракеты — 3265
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 50198 (+109)
специальная техника — 3902
Ранее Генштаб сообщил, что с начала года российские оккупанты потеряли уже почти 200 тысяч военнослужащих в войне против Украины.