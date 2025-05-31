Эксперт рассказал подробности летнего наступления России

Российские военные / © Associated Press

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Россияделает ставку на летнее наступление, потому что без помощи союзников и при условии усиления санкций со стороны Запада ее ресурсы начнут исчерпываться уже к концу лета - это для нее последний шанс показать силу.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA

Кремль пытается максимально активизировать наступательные действия именно летом 2025 года, поскольку без дополнительной поддержки со стороны союзников и без ослабления санкционного давления с Запада ситуация внутри России начнет стремительно ухудшаться уже в ближайшие месяцы.

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"Если Россия не получит новой помощи от своих союзников, а Запад не введет каких-то дополнительных санкций, то проблемы россиян начнут вылезать в конце лета - именно поэтому они акцентируют на летнем наступлении, потому что это для них последний рывок. А более активно проблемы начнут нарастать к концу года. Это не значит, что они не смогут поддерживать агрессию, но это будет определенное падение", - пояснил Жмайло.

Он также прокомментировал недавнее заявление президента Владимира Зеленского о возможном истощении России до июня 2026 года, подчеркнув, что, несмотря на очевидную усталость ресурсов, Кремль еще долго будет оставаться опасным из-за мобилизованного ВПК, спецслужб и армии.

"Остановить всю эту махину в принципе невозможно. И придумать что-то вне рамок этого тоже невозможно. Поэтому, когда Россия пугает "ядерным пеплом", то все ужасное, что можно было с нами сделать, они уже сделали - от террористических актов до геноцида, истребления детей, женщин, изнасилований и т.д. Такое мир видел только во Вторую мировую войну. Что-то большее? Ядерный удар? Если бы они могли это сделать, то уже бы давно сделали", - подчеркнул эксперт.

Жмайло подчеркнул, что угроза ядерной эскалации - это лишь попытка психологического давления.

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"Это классический блеф - когда, как говорят люди в Овальном кабинете, без карт просто повышать ставки", - подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что война в Украине может завершиться в июне 2026 года