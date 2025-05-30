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РФ готовит масштабную кампанию по полному захвату Донетчины: NYT назвал срок
РФ пытается соединить военное давление с дипломатическими инициативами, чтобы добиться преимущества на переговорах.
В мае 2025 года российские войска начали скоординированное наступление на Донбассе, одновременно инициировав первый с 2022 года дипломатический диалог с Киевом.
Об этом пишет The New York Times.
«Несмотря на частичные успехи и смену тактики, существенного прорыва на фронте нет. Армия РФ после зимней паузы модернизировала дроны, усилила координацию и сосредоточилась на беспилотниках, однако наступление медленно продвигается», — отмечают журналисты.
Аналитическая платформа Deepstate зафиксировала удвоение темпов продвижения РФ в мае — до 9 км в сутки, преимущественно в Донецкой области. Эксперты также предупреждают о росте угроз на севере, в том числе в Сумской области.
Аналитик Дмитрий Кузнец считает, что Россия стремится не только к военным целям, но и к психологическому давлению на украинское общество и Запад.
Эксперты издания предполагают, что военная эскалация может являться попыткой получить выгодные позиции к предстоящим переговорам.
Ранее сообщалось, что войска РФ продолжают наступать на Лиманском направлении. На некоторых участках врагу удалось продавить оборону ВСУ. Цель россиян — выйти на окраины Лимана на Донетчине.
СМИ также сообщали, как ВСУ готовятся к летнему наступлению РФ. Больше об этом читайте в новости.