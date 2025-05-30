РФ готовит масштабную кампанию по полному захвату Донетчины: NYT назвал срок

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

Реклама

В мае 2025 года российские войска начали скоординированное наступление на Донбассе, одновременно инициировав первый с 2022 года дипломатический диалог с Киевом.

Об этом пишет The New York Times.

«Несмотря на частичные успехи и смену тактики, существенного прорыва на фронте нет. Армия РФ после зимней паузы модернизировала дроны, усилила координацию и сосредоточилась на беспилотниках, однако наступление медленно продвигается», — отмечают журналисты.

Реклама

Аналитическая платформа Deepstate зафиксировала удвоение темпов продвижения РФ в мае — до 9 км в сутки, преимущественно в Донецкой области. Эксперты также предупреждают о росте угроз на севере, в том числе в Сумской области.

Аналитик Дмитрий Кузнец считает, что Россия стремится не только к военным целям, но и к психологическому давлению на украинское общество и Запад.

Эксперты издания предполагают, что военная эскалация может являться попыткой получить выгодные позиции к предстоящим переговорам.

Ранее сообщалось, что войска РФ продолжают наступать на Лиманском направлении. На некоторых участках врагу удалось продавить оборону ВСУ. Цель россиян — выйти на окраины Лимана на Донетчине.

Реклама

СМИ также сообщали, как ВСУ готовятся к летнему наступлению РФ. Больше об этом читайте в новости.