Беспилотник / © Getty Images

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Россияне возлагают немалые надежды на лето по нескольким причинам. У них до сих пор много человеческого ресурса: с начала 2025 года ежемесячный показатель вновь прибывших в армию превышает ожидания власти.

О летнем наступлении оккупантов пишет издание CNN.

Поскольку лето — это обычно лучшие погодные условия для активных боев, россияне их фактически уже начали. Издание упоминает о накоплении живой силы возле Сумщины и активизации операций на Покровском направлении. В мае они наступали более активно, чем в апреле, и захватывали примерно по 14 квадратных километров в сутки.

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При таких темпах полной оккупации четырех украинских областей, которые Россия считает своими, и где продолжаются боевые действия, оккупантам понадобится, по меньшей мере, четыре года, считают журналисты.

Украинцы готовятся отбивать российские атаки, полагаясь, прежде всего, на дроны. Там, где подразделения беспилотных систем наладили сотрудничество с другими, в частности с артиллерией, они наносят врагу большие потери из-за несоизмеримо меньших потерь со стороны Сил обороны.

Также издание пишет о так называемой стене дронов, которая в Украине известна как «Линия дронов», идею обустроить многоуровневое патрулирование беспилотниками участка шириной в 10-15 километров. Сегменты этой стены уже существуют — и этот подход оказался эффективным.

Однако россияне смогли нарастить производство и частично усовершенствовать двигатели «Шахедов», благодаря которым дроны-камикадзе теперь могут нести больше взрывчатки и летать выше.

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Джек Уотлинг из Королевского объединенного института войск (RUSI) в Лондоне предусматривает сложные несколько месяцев для Украины, которые «сделают ставку на эффективность операций украинских беспилотников и артиллерии, способность украинских командиров сохранять свои войска и непрерывность поставок от международных партнеров Украины».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Москва планирует производить достаточно дронов, чтобы запускать по Украине по 300-350 беспилотников каждую ночь. Впрочем, украинские производители дальнобойных дронов тоже наращивают темпы и уже почти достигли таких же показателей. Главные ограничения здесь не производственные, а финансовые.

Кроме того, Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу дронов Mavic Украине и другим европейским странам, в то же время продолжая поставки беспилотников в Россию.