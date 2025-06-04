Может ли Украина полностью уничтожить Крымский мост: прогноз аналитика

Украина уже трижды атаковала Крымский мост, но уничтожить его полностью пока не удалось / © ТСН.ua

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Незаконно построенный россиянами Крымский мост, который связал оккупированный полуостров с территорией РФ, «гордость и радость» кремлевского диктатора Владимира Путина, уже трижды был атакован Силами обороны Украины за три с лишним года полномасштабной войны. Но разрушить его полностью украинцам будет очень сложно, даже если они будут бить по самым уязвимым участкам.

Об этом рассказал аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк в интервью для Sky News.

По мнению Кларка, несмотря на сложности, украинцы могут продолжать постепенно разрушать Крымский мост, делая его непригодным для транспортировки военных грузов.

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Кроме того, повреждение железнодорожного полотна, которое проходит по мосту, сильно усложнит снабжение всех оккупационных сил на юге Украины.

«По мостам очень трудно попасть, и по ним трудно попасть достаточно сильно, чтобы помешать их ремонту», — отметил аналитик.

В первый раз мост атаковали с помощью, по всей видимости, грузовика с бомбой, во время второй атаки использовались морские беспилотники, а в третий раз опоры моста заминировали и взорвали под водой.

«Украинцы могут превратить мост в настоящую неприятность для россиян, и им будет трудно держать открытым», — добавил Кларк.

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Напомним, после третьей атаки Украины на Крымский мост можно говорить, что спецоперации мирового уровня для СБУ становятся системой. Особенно с учетом того, что Крымский мост был сооружением с самой большой охраной в мире.