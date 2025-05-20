- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 340
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему Крымский мост до сих пор не уничтожен: представитель ВМС объяснил
Речь идет о плотной защите объекта, который оккупанты считают не только логистически важным, но и идеологическим символом.
Крымский мост, построенный Россией с нарушением международного права, до сих пор не разрушен только из-за плотной системы обороны.
Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в прямом эфире телемарафона.
"Вероятно, это единственная причина, почему он до сих пор стоит", - подчеркнул Плетенчук.
По его словам, россияне интенсивно охраняют мост, регулярно перекрывая ответное движение даже на вероятную угрозу с воздуха. Сейчас из-за активного туристического сезона в сторону Крыма двигаются тысячи россиян, и эти ограничения создают километровые пробки.
Несмотря на повреждения, полученные мостом в результате предварительных атак, его продолжают эксплуатировать — хотя не в том режиме, что был предусмотрен при проектировании. В то же время, российские войска активно развивают альтернативные пути поставки через сушу, чтобы в случае уничтожения моста иметь запасной вариант.
"Они вкладывают серьезные ресурсы в охрану этого объекта. Потому что мост для них - не только логистический, но и идеологический символ", - добавил представитель ВМС.
По его словам, на оккупированном полуострове оккупанты поддерживают высокую плотность ПВО, особенно вокруг объектов, имеющих стратегическое значение — в частности, самого моста, а также многочисленных военных баз.
"Мы видели, как эффективно могут уничтожаться средства противовоздушной обороны в Крыму. И поэтому оккупанты вынуждены сохранять высокую концентрацию ПВО", - подчеркнул Плетенчук.
Он также отметил, что на территории самой России ВСУ нанесли больше успешных ударов, чем на временно оккупированном полуострове.
Ранее сообщалось, что беспилотники СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ возле Перевального в аннексированном Крыму. Местные жители сообщали о взрывах и сильном дыме.