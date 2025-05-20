Чем опасен телефон в туалете: из-за этой привычки можно попасть на операционный стол

Туалетная бумага / © Freepik

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Использование смартфона в туалете — это практика, которая стала настолько привычной, что большинство людей даже не осознают потенциальную ее угрозу.

Об этом пишет Science Alert.

Согласно результатам исследования, проведенного командой из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне под руководством гастроэнтерологини Триши Сатьи Пасричи, у людей, регулярно пользующихся телефоном в туалете, на 46% чаще диагностируют признаки геморроя.

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В исследовании приняли участие 125 пациентов, проходивших колоноскопию. У 40% из них подтвердили геморрой, а 93% признались, что не менее одного раза в неделю пользуются телефоном в туалете. Самые распространенные занятия — чтение новостей, просмотр социальных сетей и обмен сообщениями.

Около половины респондентов проводили в туалете более 6 минут — это значительно превышает рекомендации врачей, которые советуют ограничить время пребывания в туалете до 3-10 минут. Медики объясняют: длительное сиденье на унитазе создает дополнительное давление на вены в области прямой кишки, что способствует их воспалению.

Геморрой, как объясняют специалисты, — это не просто болезнь, а физиологическое образование, которое есть у каждого человека. Это скопление вен, гладких мышц и соединительной ткани, участвующей в процессе дефекации. Проблема возникает тогда, когда эти ткани начинают набухать, кровоточить или выпадать.

Несмотря на распространенность заболевания (ежегодно в США фиксируется около 4 миллионов обращений к врачам по поводу геморроя), эта тема остается недостаточно исследованной. Единственное масштабное национальное исследование США было проведено еще в 1989 году.

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Авторы новой работы призывают обращать внимание на гигиену использования гаджетов в туалете. Они считают, что «туалет должен быть зоной, свободной от смартфонов». И хотя результаты исследования не дают окончательных ответов, они демонстрируют тревожную тенденцию и указывают на необходимость дальнейших основательных исследований.

«Мы видим, что смартфоны изменяют поведенческие повадки. Люди не только читают в туалете, как это было раньше с газетами, они полностью отвлекаются, теряя связь с физиологическим процессом. Это может затягивать визиты в туалет, и как следствие — вызвать или усиливать геморрой», — отмечает доктор Пасричи.

Напомним, ранее мы писали, что врач-невропатолог рассказала, как по характеру боли распознать мышечный спазм или ущемление нерва, а также — почему спорт не всегда является безопасным методом лечения боли в спине. Специалист также предупредила о рисках тренировок при наличии грыжи или сколиоза и дала советы, к которому специалиста обращаться в разных случаях.