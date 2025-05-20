Чому Кримський міст досі не знищений: речник ВМС пояснив

Кримський міст. / © Associated Press

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Кримський міст, побудований Росією з порушенням міжнародного права, досі не зруйнований лише через щільну систему оборони.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у прямому ефірі телемарафону.

“Ймовірно, це єдина причина, чому він досі стоїть”, — підкреслив Плетенчук.

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За його словами, росіяни інтенсивно охороняють міст, регулярно перекриваючи рух у відповідь навіть на ймовірну загрозу з повітря. Нині через активний туристичний сезон у бік Криму рухаються тисячі росіян, і ці обмеження створюють кілометрові затори.

Попри пошкодження, отримані мостом унаслідок попередніх атак, його продовжують експлуатувати — хоча не в тому режимі, що був передбачений під час проєктування. Водночас російські війська активно розвивають альтернативні шляхи постачання через суходіл, щоб у разі знищення мосту мати запасний варіант.

“Вони вкладають серйозні ресурси в охорону цього об’єкта. Бо міст для них — не лише логістичний, а й ідеологічний символ”, — додав речник ВМС.

За його словами, на окупованому півострові окупанти підтримують високу щільність ППО, особливо навколо об’єктів, які мають стратегічне значення — зокрема самого мосту, а також численних військових баз.

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“Ми бачили, як ефективно можуть знищуватись засоби протиповітряної оборони в Криму. І тому окупанти змушені зберігати високу концентрацію ППО”, — наголосив Плетенчук.

Він також зазначив, що на території самої Росії ЗСУ здійснили більше успішних ударів, ніж на тимчасово окупованому півострові.

Раніше повідомлялось, що безпілотники СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального в анексованому Криму. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та сильний дим.