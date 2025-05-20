ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
2 хв

Чому Кримський міст досі не знищений: речник ВМС пояснив

Йдеться про щільний захист об’єкта, який окупанти вважають не лише логістично важливим, а й ідеологічним символом.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кримський міст

Кримський міст. / © Associated Press

Кримський міст, побудований Росією з порушенням міжнародного права, досі не зруйнований лише через щільну систему оборони.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у прямому ефірі телемарафону.

“Ймовірно, це єдина причина, чому він досі стоїть”, — підкреслив Плетенчук.

За його словами, росіяни інтенсивно охороняють міст, регулярно перекриваючи рух у відповідь навіть на ймовірну загрозу з повітря. Нині через активний туристичний сезон у бік Криму рухаються тисячі росіян, і ці обмеження створюють кілометрові затори.

Попри пошкодження, отримані мостом унаслідок попередніх атак, його продовжують експлуатувати — хоча не в тому режимі, що був передбачений під час проєктування. Водночас російські війська активно розвивають альтернативні шляхи постачання через суходіл, щоб у разі знищення мосту мати запасний варіант.

“Вони вкладають серйозні ресурси в охорону цього об’єкта. Бо міст для них — не лише логістичний, а й ідеологічний символ”, — додав речник ВМС.

За його словами, на окупованому півострові окупанти підтримують високу щільність ППО, особливо навколо об’єктів, які мають стратегічне значення — зокрема самого мосту, а також численних військових баз.

“Ми бачили, як ефективно можуть знищуватись засоби протиповітряної оборони в Криму. І тому окупанти змушені зберігати високу концентрацію ППО”, — наголосив Плетенчук.

Він також зазначив, що на території самої Росії ЗСУ здійснили більше успішних ударів, ніж на тимчасово окупованому півострові.

Раніше повідомлялось, що безпілотники СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального в анексованому Криму. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та сильний дим.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie