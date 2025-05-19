Австралія відправила до України списані танки Abrams: у США незадоволені

Танк Abrams / © Associated Press

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Уряд Австралії відправив до України партію списаних танків Abrams. Деякі американські чиновники залишаються незадоволені таким рішенням, оскільки вважають, що буде важко підтримувати ці танки на полі бою.

Про це пише видання ABC.

Співрозмовники підтвердили виданню, що процес завантаження першого з 49 транспортних засобів на вантажне судно розпочався нещодавно, але уряд не обговорюватиме їхнє поточне місцеперебування чи очікувану дату прибуття до Європи з міркувань безпеки.

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Перед відправленням Австралія отримала дозвіл Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Однак попри надання дозволу, деякі представники США залишалися в таємниці незадоволеними цим рішенням.

«Минулого року, ще до того, як президент США Дональд Трамп повернувся на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх підтримувати», — сказав один американський чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, Австралія оголосила про передавання танків до України ще кілька місяців тому, в рамках пакета допомоги на 245 млн доларів, однак країна досі чекає дозволу від США.

Вперше про труднощі стало відомо після того, як у березні президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

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У Міністерстві оборони Австралії заявили, що тепер у питанні передавання танків України невизначеності стало ще більше, оскільки Вашингтон досі не надав свій дозвіл.