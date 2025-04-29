Австралія не може передати Україні 49 танків Abrams через опір США

Танк Abrams / © Вікіпедія

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Австралія затримує передавання Україні списаних танків M1A1 Abrams через опір Сполучених Штатів.

Про це повідомляє ABC.

Австралія оголосила про передавання танків до України ще кілька місяців тому, в рамках пакета допомоги на 245 млн доларів, однак країна досі чекає дозволу від США.

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Вперше про труднощі стало відомо після того, як у березні президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

У Міністерстві оборони Австралії заявили, що тепер у питанні передавання танків України невизначеності стало ще більше, оскільки Вашингтон досі не надав свій дозвіл.

«Австралія, як і раніше, дотримується мети з постачання M1A1 Abrams у 2025 році, процес експорту M1A1 триває. Міністерство оборони продовжує працювати з українським урядом відповідно до узгоджених домовленостей щодо передачі майна, включно з доставленням і забезпеченням», — сказав представник Міноборони Австралії.

Видання пише, що списані 59 танків M1A1 Abrams (Україна мала отримати 49 танків, — ред.) були придбані у 2007 році, однак ніколи не брали участі у бойових діях. Наразі Австралія замінює їх на новішу версію M1A2.

Раніше повідомлялося, що рішення президента США Дональда Трампа припинити потік військової допомоги Україні може стати серйозним ударом по арсеналу танків Abrams та інших бойових машин американського виробництва, що є на озброєнні у ЗСУ.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати закликали Грецію передати Україні свої системи ППО Patriot, які раніше були розгорнуті у Саудівській Аравії.