День ангела 29 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 29 квітня

29 квітня 2025 року привітайте з іменинами Арсенія, Артема, Богдана, Василя.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, твердий. В дорослому віці стає розсудливий, ніколи не дасть себе образити.

Артем — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Артеміді”. В дитинстві раціональний, прямолінійний. В дорослому віці стає хорошим і відданим другом.

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Богдан — старослов’янське коріння, тлумачиться як “Богом даний”. В дитинстві позитивний, енергійний. В дорослому віці стає турботливим, принциповим.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, добрий. В дорослому віці стає допитливим, часто підганяє події.

День ангела 29 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди тримає над тобою свої крила, захищаючи від бід і ведучи до щастя. Бажаю миру в душі, радості в серці і світлих доріг у житті!

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У день твого ангела хочу побажати тобі добробуту, натхнення та віри у свої сили. Нехай у кожній миті буде трішки чуда, а в кожному дні — тепло близьких людей і благословення згори.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поряд, допомагав у потрібну мить і надихав на великі звершення. Нехай у твоєму житті завжди буде більше світла, любові й гармонії!

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Вітаю тебе з цим особливим святом! Нехай небесні сили зміцнюють тебе у всіх добрих починаннях, оберігають від труднощів і щодня дарують нові приводи для радості й вдячності.

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З днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливого серця й вірних друзів. Нехай ангел завжди допомагає тобі знаходити вірний шлях і оберігає від усіх негараздів.