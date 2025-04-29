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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

День ангела 29 квітня: кого та як вітати з іменинами

29 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 29 квітня, день ангела

Який сьогодні, 29 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 29 квітня

29 квітня 2025 року привітайте з іменинами Арсенія, Артема, Богдана, Василя.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, твердий. В дорослому віці стає розсудливий, ніколи не дасть себе образити.

Артем — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Артеміді”. В дитинстві раціональний, прямолінійний. В дорослому віці стає хорошим і відданим другом.

Богдан — старослов’янське коріння, тлумачиться як “Богом даний”. В дитинстві позитивний, енергійний. В дорослому віці стає турботливим, принциповим.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, добрий. В дорослому віці стає допитливим, часто підганяє події.

День ангела 29 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 29 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди тримає над тобою свої крила, захищаючи від бід і ведучи до щастя. Бажаю миру в душі, радості в серці і світлих доріг у житті!

***

У день твого ангела хочу побажати тобі добробуту, натхнення та віри у свої сили. Нехай у кожній миті буде трішки чуда, а в кожному дні — тепло близьких людей і благословення згори.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поряд, допомагав у потрібну мить і надихав на великі звершення. Нехай у твоєму житті завжди буде більше світла, любові й гармонії!

***

Вітаю тебе з цим особливим святом! Нехай небесні сили зміцнюють тебе у всіх добрих починаннях, оберігають від труднощів і щодня дарують нові приводи для радості й вдячності.

***

З днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливого серця й вірних друзів. Нехай ангел завжди допомагає тобі знаходити вірний шлях і оберігає від усіх негараздів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
89
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