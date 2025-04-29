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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

День ангела 29 апреля: кого и как поздравлять с именинами

29 апреля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой сегодня, 29 апреля, день ангела

Какой сегодня, 29 апреля, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 29 апреля

29 апреля 2025 поздравьте с именинами Арсения, Артема, Богдана, Василия.

Арсений — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве решительный, жесткий. Во взрослом возрасте становится благоразумным, никогда не даст себя обидеть.

Артем — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Артемиде”. В детстве рационален, прямолинеен. Во взрослом возрасте становится хорошим и преданным другом.

Богдан — старославянские корни, толкуется как “Богом данный”. В детстве положительный, энергичный. Во взрослом возрасте становится заботливым, принципиальным.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве жизнерадостный, добрый. Во взрослом возрасте становится любознательным, часто подгоняет события.

День ангела 29 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 апреля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 29 апреля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный телохранитель всегда держит над тобой свои крылья, защищая от бед и ведя к счастью. Желаю мира в душе, радости в сердце и светлых дорог в жизни!

***

В день твоего ангела хочу пожелать тебе благополучия, вдохновения и веры в свои силы. Пусть в любой момент будет немного чуда, а в каждом дне — тепло близких людей и благословение сверху.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда был рядом, помогал в нужный момент и вдохновлял на великие свершения. Пусть в твоей жизни всегда будет больше света, любви и гармонии!

***

Поздравляю тебя с этим особым праздником! Пусть небесные силы укрепляют тебя во всех добрых начинаниях, оберегают от трудностей и каждый день дарят новые поводы для радости и благодарности.

***

С днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, счастливого сердца и верных друзей. Пусть ангел всегда помогает тебе находить верный путь и оберегает от всех бед.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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