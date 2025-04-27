Зброя для України / © MIL.IN.UA

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Сполучені Штати будуть надалі надавати Україні військову підтримку, а фінансувати постачання зброї будуть країни Європи.

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній надзвичайний посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст.

Він зазначив, що подальше постачання зброї Україні може стати елементом офіційної політики.

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«На жаль, не можу з упевненістю сказати, що цього не станеться, але вважаю такий розвиток подій малоймовірним. З огляду на логіку підходу Трампа, доцільною й обґрунтованою політикою було б надати Україні можливість — безпосередньо через кредитні механізми або за посередництва європейських країн — закуповувати сучасне американське озброєння для зміцнення обороноздатності на полі бою. На мою думку, це не просто ймовірний сценарій, а один із найреалістичніших напрямів майбутньої політики», — пояснив Гербст.

Він допускає, що Вашингтон буде надалі надавати Києву обмежену військову підтримку.

«Інший варіант, дещо більш імовірний, але все ще невизначений, полягає в тому, що США дозволять передавати Україні окремі види озброєння, водночас обмежуючи доступ до інших. Втім, не вважаю, що Сполучені Штати підуть на активне блокування постачання американської зброї в Україну. Це була б серйозна стратегічна помилка», — зазначив він.

Крім того, Гербст зазначив, що блокування постачання зброї для України стане стратегічною помилкою США, оскільки тоді інші країни будуть відмовлятися від закупівлі американської зброї.

«Така політика підірвала б не лише національну безпеку США, а й довіру до американської оборонної промисловості, оскільки інші держави стали б обережніше ставитися до закупівлі американського озброєння. Водночас це завдало б серйозного удару по міжнародному авторитету й лідерських позиціях Сполучених Штатів», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі заявив, що диктатор Путін лише прикидається, що хоче миру, і використовує війну для власних інтересів.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні високо оцінила переговори між Трампом і Зеленським у Ватикані.