Оружие для Украины / © MIL.IN.UA

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Соединенные Штаты будут и дальше оказывать Украине военную поддержку, а финансировать поставки оружия будут страны Европы.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Гербст.

Он отметил, что дальнейшие поставки оружия Украине могут стать элементом официальной политики.

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«К сожалению, не могу с уверенностью сказать, что этого не произойдет, но считаю такое развитие событий маловероятным. Учитывая логику подхода Трампа, целесообразной и обоснованной политикой было бы предоставить Украине возможность — непосредственно через кредитные механизмы или посредством европейских стран — закупать современное американское вооружение для укрепления обороноспособности на поле боя. По-моему, это не просто вероятный сценарий, а одно из самых реалистичных направлений будущей политики», — объяснил Гербст.

Он допускает, что Вашингтон в дальнейшем будет оказывать Киеву ограниченную военную поддержку.

«Другой вариант, более вероятный, но все еще неопределенный, заключается в том, что США позволят передавать Украине отдельные виды вооружения, одновременно ограничивая доступ к другим. Впрочем, не считаю, что Соединенные Штаты пойдут на активную блокировку поставок американского оружия в Украину. Это была бы серьезная стратегическая ошибка», — отметил он.

Кроме того, Гербст отметил, что блокировка поставок оружия для Украины станет стратегической ошибкой США, поскольку тогда другие страны будут отказываться от закупки американского оружия.

«Такая политика подорвала бы не только национальную безопасность США, но и доверие к американской оборонной промышленности, поскольку другие государства стали бы более осторожно относиться к закупке американского вооружения. В то же время это нанесло бы серьезный удар по международному авторитету и лидерским позициям Соединенных Штатов», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что диктатор Путин лишь притворяется, что хочет мира и использует войну для собственных интересов.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони высоко оценила переговоры между Трампом и Зеленским в Ватикане.